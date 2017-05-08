القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأثنين.

وطبقا لأخر تحديث بلغ سعر الدولار في بنكي (الأهلي ومصر) 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي وبنك البركة – مصر, سجل سعر الدولار 18.05 جنيه للشراء و 18.15 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي, وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها، والبيع 18.10 جنيه.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي .. انخفض سعر صرف الدولار بقيمة 4 قروش ليبلغ اليوم 18.03جنيه للشراء والبيع 18.13 جنيه.

يشار إلى أن أسعار صرف الدولار شهدت تذبذبا طفيفا خلال التعاملات الأسبوع الماضي، وبداية الأسبوع الحالي.