القاهرة - اخبار مصر

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة ، اليوم الاثنين، من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة بدمنهور .

وردت معلومات لضابط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كلاً من: “محمد ا ا م” 27 سنة عاطل ومقيم شارع المقريزي – شبرا بدمنهور، و”مصطفى م م” 33 سنة صاحب محل بيع هواتف محمولة خلف ديوان المحافظة ومقيم قرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور، و”عماد ع ا ع” 31 سنة صاحب محل بيع هواتف محمولة بشارع فاطمة الزهراء ومقيم مدينة ناصر بمركز دمنهور، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمــه الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة.

وبتقنين الإجـــراءات وتم ضبطهم وبمواجهتهم أوري الأول بمجمل اعترافه وقيامه بارتكاب الوقائع وتم ضبط جميع الهواتف المحمولة المستولي عليها بحوزة مخفيها المتهمان الثانى والثالث وبعرضهم علي المجني عليهم تعرف كل منهم علي ما يخصه وجار العرض على النيابة العامة