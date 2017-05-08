القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 30 منفذا لبيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، و9 وحدات إدارية لإدارة المشروع، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول بمناطق الإسكان الشعبى ومحدودى الدخل بـ10 مدن جديدة، وتقع جميع المنافذ داخل إسكان محدودى الدخل والاقتصادى، وبشرط الحصول على موافقات جهات الاختصاص أولا (وزارة المالية، وزارة التخطيط) على نقل الأصول، وموافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع (وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 2011/7/5)، ووفقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

وقال مدبولى إن المنافذ منها منفذان بمدينة الشروق (بالمحلين أرقام 20، و21 بالسوق التجارية بإسكان الشباب 70 م)، و6 منافذ ووحدتان إداريتان بمدينة النوبارية الجديدة (محلان بالمجاورة الأولى والثانية أسفل العمارات السكنية، ومحلان بسوق الحي الثاني بمتوسط مساحة 30م، ومحلان بابني بيتك (1 – 2) بمتوسط مساحة 30م، ووحدتان إداريتان بالحي الأول ومنطقة ابني بيتك 2)، و3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة دمياط الجديدة (المحل رقم 1 بالعمارة 38 بالمجاورة 4 بالحي 4 بمساحة 34 م2، والمحل رقم 6 بالعمارة 43 بالمجاورة 27 بالحي 5 بمساحة 18.5م2، والمحل رقم 1 بالعمارة 8ج بالمجاورة 1 بالحي 1 بمساحة 121.25 م2، والوحدة الإدارية رقم 1 بالعمارة 38 بالمجاورة 6 بالحي 4 .