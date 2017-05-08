القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من المتر إلى المتر ونصف والرياح السطحية للبحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: القاهرة 26 – 39 ، الإسكندرية 23 – 35 ، مطروح 23 – 35 ، بورسعيد 23 – 31 ، دمياط 23 – 32 ، الإسماعيلية 25 – 39 ، السويس 26 – 39 ، العريش 18 – 37 ، الغردقة 26 – 36 ، شرم الشيخ 26 – 35 ، أسيوط 23 – 39 ، سوهاج 23 – 39 ، الأقصر 26 – 40 ، أسوان 27 – 41 .