القاهرة - أ ش أ

ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لعدد 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ليسجل 34.9 مليار جنيه لعام 2015/2016 مقابل 29.9 مليار جنيه إيرادات محققة في عام 2015/2014 بزيادة 5 مليارات جنيه وبنسبة 16.7% .

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية – في بيان لها اليوم الاثنين- أن محصلة النشاط الجاري للشركات التابعة أسفرت عن تحقيق صافي أرباح نشاط لتسجل 639.5 مليون جنيه للعام 2016/2015 مقابل 679.9 مليون جنيه عام 2014/2015 بانخفاض قدره 40.3 مليون جنيه بنسبة 5.9%, وأرجع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية انخفاض الأرباح بسبب تحمل الشركة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية لوزارة التموين بأقل من الأسعار الموجودة في السوق لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن صافي حقوق الملكية بالشركات التابعة بلغ 3.9 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 4.1 مليار جنيه عام 2015/2014 وبلغ عائد حقوق الملكية 11.9% لعام 2015/2016 مقابل 16.8% عام 2015/2014 وتغطي حقوق الملكية 62% من إجمالي الاستثمار سنة 2016/2015 مقابل 64% عام 2015/2014 .

وطلب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ورئيس الجمعية العامة إعداد دراسة اقتصادية قانونية من خلال مجموعة عمل لإجراء دراسة كاملة ووضع المقترحات لتلافي الخسارة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد منح تسهيلات للشركات مقابل ضمات حقيقية أصول أو إنتاج.