كابول - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاثنين مقتل 34 من مقاتلي تنظيم “داعش” خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية في غارات شنتها القوات الجوية على المواقع التابعة للتنظيم بإقليم “ننجرهار” شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية دمرت محطة إذاعة استخدمها التنظيم بشكل غير شرعي لبث رسائله بالأنحاء الشرقية للبلاد, مضيفة أن الغارات الجوية دمرت مخابئ تابعة للتنظيم بضواحي نزيان وآتشين.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس الأحد مقتل زعيم التنظيم في البلاد عبد الحسيب لوجاري في غارة عسكرية الشهر الماضي بالإقليم ذاته.