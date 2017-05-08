القاهرة - أ ش أ

افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (دمج – تمكين – مشاركة)، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي انعقاد المؤتمر للعام السادس على التوالي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق مواطنيها من ذوي الإعاقة، وفقا لاحترام أحكام الدستور ومباديء حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت في هذا المجال، كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العمل على توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، لمضاعفة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب لهم.