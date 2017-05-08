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زغرودة حلوة .. فستان ابيض وطرحة.. وفرحة بالوان الورود .. طقوس مبهجة ومالوفة عند الاحتفال بالزواج ..

اما ان ترى ثوب الزفاف هو كفن العروس او تسمع اصوات صراخ وعويل تعبيرا عن الفرح وعريس يجر العروس من شعرها امام الحضور

وصديقات العروس يقذفونها بالبيض والقمامة لتبدو فى ابشع صورها.. فقد يصدمك ماتراه من عادات وتقاليد ابعد وأغرب من الخيال .

والاحتفاء بالزواج من الروابط والطقوس المقدسة لدى الشعوب على اختلاف جذورها ودياناتها وأعراقها، ولطالما أحاطت الخرافات والعادات بالزواج فأضفت عليه الكثير من الغرابة أو الطرافة أو المخاوف أحياناً.، طقوس وعادات تختلف باختلاف المكان واختلاف الزمان، وبعض هذه الطقوس فرح بطعم الأساطير تثير الدهشة بعضها يبدو جنوني والبعض الأخر مضحك وبعضها الآخر يعكس تقاليد اجتماعية وموروثات دينية.

ومع تعدد الحضارات والثقافات في مختلف بلدان العالم، تختلف عادات الزواج إلا أن الجميع لا يختلف على أن ليلة الزفاف من أهم ليالي العمر، وتتفنن المجتمعات في دول العالم في جعل هذه الليلة فريدة ومتميزة وتحمل ذكرى لا تنسى.. ولكن كلا على طريقته ..

وفى هذا الملف نتجول حول العالم لنتعرف على أطرف وأغرب خرافات الشعوب عند الزواج ..

الزواج من شجرة او كلب ..في الهند

على الرغم من ان الزواج من اسمى وارقى العلاقات الانسانية ولكن الهند ترى هذا الرقي بطريقة مختلفة. ففي الهند اذا ولدت انثى في فترة معينة مشؤومة وفقا للتقويم الهندوسي فأن هذا يعني انها بعد الزواج سوف يموت زوجها في غضون عام وللتحايل على ذلك قدمت الهند نموذج لاغرب عادات وتقاليد الزواج في العالم وهو اذا كانت العروس من مواليد الفترة المشؤومة وتسمى “مانجليك” فأنه يتم الزواج اولا بينها وبين شجرة او كلب حتى ينقضي عام وبعدها يتم الزواج من بني البشر.

ومن أغرب العادات الهندية فى الجنوب ما تقوم به العروس مع العريس، حيث تضع العريس في اختبار قاسٍ، وذلك بأن تأخذه إلى الغابة ويكونوا وحدهم، ثم تقوم بإشعال النار المحرقة وتبدأ بكي ظهر العريس بهذه النار، ويجب عليه ألا يتألم ولا يتوجع ليثبت قوته ورجولته، فإذا نجح في ذلك يفوز بها ويكون زوج المستقبل، أما إذا لم ينجح يصبح أضحوكة كل القرية وعار عليها.

وفى قبيلة (تودا) جنوب الهند طقوس غريبة في الزواج أثناء الإحتفال بالعرس ينبغي على العروس الزحف على يديها وركبتها حتى تصل إلى العريس ولا ينتهي هذا الزحف إلا عندما يبارك العريس عروسه بأن يضع قدمه على رأسها .

سرقة الاحذية ..وفى الهند ايضا عادة مرحة للتقريب بين اهل العروس والعروس خلال الزواج. فعلى اهل العروس سرقة حذاء العريس وعلى اهل العريس الانتباه دوما الى حذاء العريس لكيلا يسرقه احد من اهل العروس واذا حاول العريس القيام من مكانه للذهاب الى مكان العرس

(الذي يمشون فيه وراء بعضهما البعض) ولم يجد حذاءه فعلى عائلة العريس دفع المال لاهل العروس ليسترجعوا الحذاء مجددا.

البكاء والنغمات الحزينة.. في الصين

فى قبيلة تويجا الصينية .. اغرب عادات وتقاليد الزواج في العالم حيث ترى هذه القبيلة ان البكاء هو التعبير الأمثل للفرحة وليس الضحك ولذلك تبدأ اسرة العروس في طقوس البكاء كأحتفال بيوم الزواج وتبدأ هذه الطقوس قبل الزواج بشهر على الأقل وتتعالى في يوم الزواج اصوات البكاء والنغمات الحزينة .

ومن أغرب العادات التي تقوم بها قبيلة التيبت في الصين، عند الخطبة تصعد العروس على الشجرة، ويحاول كل المتقدمين لها الوصول إليها، وفى نفس الوقت يقوم أهل العروس بضرب الخطاب بالعصا، والرجل الذي يحتمل الضرب وينجح في الوصول إلى يد العروس ويمسك بها يكون هو زوج المستقبل.

ثوب الزفاف هو كفن العروس ..في اليابان

تقوم قريبات العروس بطلائها باللون الأبيض من وجهها حتى أخمص قدميها ويرمز ذلك إلى كونها عروسا عذراء وترتدي الكيمونو الياباني الأبيض وكذلك غطاء للرأس بنفس اللون، وما يسمى ب (قرون الغيرة) تعبيرا عن مشاعرها تجاه والدة زوجها إضافة إلى إعلانها بأنها ستكون زوجة صالحة ومطيعة. ومن المراسم التي يقوم بها العروسان في اليابان لإعلان اتحادهما في كيان واحد، أن يقوما باحتساء مشروب معا وبذلك يكونان زوجين من الرشفة الأولى. وفي اليابان يكون ثوب الزفاف هو نفسه الكفن الذي تكفن به الزوجة عند موتها.

العروس فى ابشع صورها ..في اسكتلندا

تحرص العروس فى يوم الزفاف ان تكون في اجمل وابهى صورها ولكن في اسكتلندا الوضع مختلف تماما حيث يوجد احد اغرب عادات وتقاليد الزواج في العالم وهو ان تبدو العروس في اقبح صورة لها وتقوم صديقاتها بالقاء القمامة والبيض المتعفن عليها واحيانا القطران حتى تظهر العروس وهي في ابشع صورها والمغزى من وراء هذا الطقس الغريب في الزواج هو انه اذا كانت العروس قادرة على تحمل كل هذه الاشياء فأنها سوف تستطيع ان تتحمل مسؤوليات الزواج. ويعتقد أن تعرض العروسين لهذا النوع من الإهانة من المقربين فيه حماية لهما من الشرور التي قد يقعان فيها في المستقبل من النفوس والقوى الشريرة.

مخيمات الدهون للحصول على زوج ميسور ..في موريتانيا

عادة ما تتبع العروس حمية او نظام غذائي قبل موعد الزواج حتى تبدو رشيقة وجميلة ولكن في موريتانيا تم كسر هذه القاعدة ليكون اغرب عادات وتقاليد الزواج هي ان تحاول العروس قدر استطاعتها ان تبدو سمينة قبل الزواج وكلما زاد وزن العروس كلما حصلت على زوج ذو حال ميسور حتى يوفر لها حياة رغِدة ويتم ارسال العروس قبل الزواج الى مخيمات تدعى مخيمات الدهون وذلك حتى يزيد وزنها قدر الأمكان قبل يوم الزواج .

الجن الكامن ..في ايرلندا

هناك اعتقاد راسخ في ثقافة الشعب الايرلندي ان هناك جنيات وجنّ كامن في جميع انحاء الارض لسرقة الاشياء الجميلة. وينعكس هذا الاعتقاد على عادات وتقاليد الزواج في ايرلندا لان العروس تكون هى اجمل ما على الارض في يوم الزفاف،لذلك يخشى الشعب الايرلندي من ان تسرقها الجنيات ولذلك يجب على العروس ان لا ترفع قدميها عن الارض وان تحتفظ بقدميها دائما لامسين للارض حتى لا تخطفها الجنيات .

السباحة في بركة .. غينيا

تقوم العروس بالسباحة في بركة ماء وهي عارية تماما أمام جمع من الرجال، فإذا قدم لها أحدهم ثيابا تكون قد أعجبته، فإذا قبلتها والتقطتها يكون هو زوجها أمام الجميع.

لاتلمس الارض ..في اندونيسيا

في إندونيسيا يحرّم على العروس أن تلمس الأرض بقدميها لذلك يقوم والدها بحملها على ظهره ويمشي بها حتى يوصلها لبيت العريس مهما كان الطريق أو المسافة بين البيتين.

جرها من شعرها ..فى جرين لاند

تعد عادات الزواج التي تتم في جرين لاند من الأمور الطريفة حيث يقوم العريس يوم العرس بجرعروسه من شعرها، من بيت أهلها وحتى بيت الزوجية، وذلك ليعلمها أنه سيكون سيد البيت، والآمر الناهي من يوم الزفاف وإلى آخر العمر.

ثقب فى اللسان ..قبيلة جوبيس الأفريقية

تُجبر العروس فى قبيلة جوبيس الأفريقية على ثقب لسانها ليلة الزفاف حتى لا تكون ثرثارة ويمل منها زوجها .. بعد ثقب اللسان يتم وضع خاتم الخطبة فيه يتدلى منه خيطاً طويلاً يمسك الزوج بطرفه فإذا ما ثرثرت الزوجة وأزعجت زوجها يكفيه بشّدة واحدة من هذا الخيط أن يضع حداً لثرثرتها وكثرة كلامها .

اسنان باللون الاسود ..فى جزيرة جاوا

في جزيرة جاوه تقوم العروس بغسل قدم عريسها في يوم حفل الزفاف أمام جميع الحاضرين، وذلك لتبرهن له أنها ستكون قادرة على خدمته طيلة حياتها، كما تصبغ أسنانها باللون الأسود لتصبح أكثر جمالا في عيون زوجها.

علقة ساخنة للعروس ..في الصومال

من أصعب وأطرف العادات التي تحدث في الصومال هي أن يقوم العريس بضرب عروسه علقة ساخنة يوم الزفاف أمام الحاضرين ليعلن للجميع أنه صاحب الكلمة المسموعة في البيت.

شباب القرية سجادة للعروس .. في جزر كوك

تسير على بساط من الناس حيث يستلقي شباب القرية على الأرض على بطونهم وتدوس العروس في سيرها على ظهورهم حتى تصل إلى مكان الإحتفال.

دق الرأس ..في قبيلة نيغريتو

في المحيط الهادئ يذهب الخطيبان إلى عمدة القرية فيمسك برأسيهما ويدقهما ببعض وبهذا يتم الزواج.

صرخات مدوية ..في بورما

من طقوس الإحتفال بزفاف الفتيات فى بورما أن يأتى رجل عجوز ويطرح العروس أرضاً ويقوم بثقب أذنيها فإذا تألمت وتوجعت وصرخت لا تقدم لها المساعدة حتى تنزف أذنيها دماً .. يتم كل هذا على إيقاع الفرقة الموسيقية التى تنهمك فى العزف كلما توجعت الفتاة أكثر .

فترة تجريبية.. فى الملايو

من عادة الزواج في ملايو أن الرجل إذا أحب فتاة فإنه يأتي ويمكث وينام في بيت الحبيبة بعد موافقتها ويبقى ويعيش معها مدة عامين دون أن يمسها فإذا راقت له خلال هذه الفترة التجريبية عندها توافق عليه وتتزوجه. أما إذا كان مخلاً بالأدب وصاحب أخلاق سيئة فإنها تطرده على الفور .

الفئران مهر العروس .. في إندونيسيا

أما اغرب مهر فى العالم بالنسبة لبعض الجزر فى إندونيسيا فمهر العروس ليس مالا ولا ذهبا، إنما جمع أكثر من 500 فأر وذلك هو سبيل الرجل الوحيد نحو الزواج، وجاء هذا الشرط بناء على إزدياد عدد الفئران فى تلك الجزر، ليكن هذا المهر بمثابة مساهمة فى حل الأزمة التى تعانى منها إندونيسيا بشكل عام.

كذلك مهر العروس فئران .. فى الباسفيك ، فمن عادات اهالي جزيرة هاوان فى الباسفيك أن يقدموا صداق المرأة الجميلة بعدد كبير من الفئران وتقل هذه الكمية حسب جمال العروسة.

الوردة للبحث عن عريس فى ..جزيرة تاهيتي

في جزيرة تاهيتي تقوم الفتاة بوضع ما يسمى زهرة عيد الربيع وذلك إذا كانت تبحث عن صديق خلف الأذن اليسرى، بينما اذا وضعتها خلف الأذن اليمنى فانها تعني انها تبحث عن زوج!

تكسير الأواني.. في ألمانيا

عبر تكسير الأواني الخزفية أمام منزل العروس لجلب الحظ للزواج، يتشارك الألمان تقاليدهم في الليلة التي تسبق الزفاف. ويمكن لأي شخص يرغب في الذهاب من دون دعوة أن يشارك. إذ ينتهزها البعض فرصة لدعوة الأشخاص الذين لا يمكن دعوتهم إلى الحفل.

حظر دخول الحمام ..في بورنيو

يُمنع العروسان في مجموعة الـ”تيغونغ” من بورنيو الشمالية من دخول الحمام لمدة 3 أيام بعد الزفاف. ما يعني عدم التبول أو الاستحمام لاعتقادهم أنّ هذا التقليد سيؤدي إلى نجاح الزواج. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتناول العروسان كميات صغيرة جداً من الطعام والشراب حيث يخضعون لمراقبة شديدة وعن كثب من قبل أفراد الأسرة.

ومن اغرب مراسم زفاف العالم في قبيلة (فالكيجا) لا تستطيع أي فتاة أن تتزوج إلا إذا أحضرت لخطيبها عقلتين من أصبعين من يد امها اليمنى ،ويعد هذا دليلا على قبولها الزواج منه.

ومن عادات الزواج في كينيا بعد مرور شهر على الزفاف، يقوم الزوج بارتداء الزي النسائي؛ ليدرك ويعي المسئولية الواقعة على عاتق المرأة , وكم هو صعب أن يقوم بدورها في الحياة!

وما بين ذلك من الاختلاف فى عادات وتقاليد الزواج فى العالم تظل تلك العلاقة لها طقوس خاصة واسرار قد تظل محل جدل واختلاف بين مؤيد لتلك العادات وما بين معارض لها ولكن فى النهاية هو مجرد زواج ليس أكثر. وبعض من هذه العادات اندثر أو أصبح في قبائل محدودة وبعضها مازال قائما حتى يومنا هذا لكن سواء اندثرت أم مازالت تحدث فستظل عادات وتقاليد غريبة.