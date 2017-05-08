طرابلس - أ ش أ

التقى مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في ليبيا الرئيس جاكايا كيكويتي واصفا الاجتماع بالممتاز.

يشار إلى أن رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قد أعلنوا في يناير 2016 إعادة إطلاق مجموعة الاتصال على مستوى عال حول ليبيا تتألف من خمسة رؤساء دول لتقديم الدعم للجهود الجارية لتحقيق تسوية سياسية في ليبيا.

وأعلن رؤساء الدول الأفريقية أيضkا خلال قمة الاتحاد التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تعيين الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي مبعوثا خاصا جديدا للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا, خلفا لرئيس الوزراء الجيبوتي السابق ديليتا محمد ديليتا.