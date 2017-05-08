اخبار مصر- نهى حمودة

أكد السفير احمد القويسني مساعد وزير الخارجية الاسبق أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية جزء من لملمة الشمل العربي بعد حالة السيولة في سوريا والعراق واليمن وليبيا وهو ما يؤثر على الامن القومي العربي

وذكر في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاثنين ان هذه الزيارة تؤكد على عمق الروابط بين مصر والخليج كما ان مصر وقفت بجوار الكويت منذ ايام الزعيم الراحل جما ل عبد الناصر امام اطماع عبد الكريم قاسم في العراق بالاضافة الى دعم مصر للكويت اثناء الغزو العراقي للكويت كما ان الكويت دولة لها خصوصيتها وتدعم الاقتصاد المصري

واشار الى ان زيارة الرئيس المقبلة ستكون الى البحرين والذين يتطلعون الى مصر كداعم رئيسي للاستقرار وعلى هذا الاساس تكون زيارة الرئيس لها بعد اكثر اهمية للبحرين لافتا الى ان هذه الزيارة للتأكيد على الدعم المصري ودعم الاسرة المالكة في البحرين ولجعل ايران تفكر عدة مرات قبل ن تقوم بعمل يهدد استقرار دول الخليج ولفت الى عبارة السيسي الشهيرة ” مسافة السكة” في تأكيد ان مصر ستكون من اول الداعمين للحفاظ على امن دول الخليج من الاجتياح الايراني