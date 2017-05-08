القاهرة - اخبار مصر

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته لدولة الكويت وذلك لليوم الثاني علي التوالي , وهي الزيارة التي تأتي في إطار جولة خليجية تشمل مملكة البحرين.

كان الرئيس السيسي قد وصل أمس الاحد الى دولة الكويت حيث كان في استقباله الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت ، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة والقضايا الإقليمية والدولية ذات

الاهتمام المشترك.

كما التقى الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي, مساء امسالأحد بمقر إقامته بقصر بيانرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم وعددا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.