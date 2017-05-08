عرض”الحانوتي” علي مسرح الساقية اليوم 2017/05/08 - 09:24 عرض”الحانوتي” علي مسرح الساقية اليوم2017-05-08T09:24:13+00:00 فن وثقافة بدون تعليقات اخبار مصر تقدم فرقة 2025، مسرحية “الحانوتي”، وذلك على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء. الحانوتي, الساقية, مسرح, مسرحية أقرأ أيضا: حفل لفرقة “الكف”على مسرح الضمة الخميس مسرحية سودانية ضمن أنشطة الأقصر عاصمة الثقافة العربية غدا..حفل “جالا كونسير” على مسرح “الموسيقى العربية” عرض”ميرلين”ضمن مهرجان “الساقية” الثاني عشر للمونودراما بالصور..مسرحية “ليله” عودة للمسرح الغنائي فى مصر “صورة سيلفي”ينافس على جوائز “الساقية” للأفلام القصيرة
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