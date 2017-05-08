القاهرة - اخبار مصر

أبدى البرتغالي أوجستو ايناسيو المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بعد الفوز امس امام المقاولون العرب.

واكد إيناسيو ان الزمالك فريق كبير ويسعي علي تحسين الاخطاء والعمل على الفوز وتحقيق البطولات خلال الفتره المقبلة .

وتابع انه يهنىء المقاولون العرب على الأداء واراح بعض الاساسيين بسبب أفريقيا وأهم شي تحقيق الفوز ..

وأشار إيناسيو للموقع الرسمي لناديه – إلى أن استبعاد شيكابالا وباسم مرسي لتوفير مجهودهم بسبب أفريقيا، مؤكدا ان اللاعبين ليسوا آلة واراحتهم ضروري وكان يريد اراحة عدد اكبر من اللاعبين .