باريس -أ ش أ

استطاع أحد الصيادين الفرنسيين اصطياد استاكوزا زرقاء في شق سانت بريوك، ليتم الاحتفاظ به في حوض السمك في مدينة برست الفرنسية، وكانت الولايات

المتحدة الأمريكية اكتشفت هذه الاستاكوزا الزرقاء النادرة لأول مرة في عام 2012.

وقام فريق من العلماء الفرنسيين بإجراء أبحاثهم على هذا النوع، واكتشفوا أن سبب تغيره للون الأزرق هو وجود خلل في البروتين الجيني المؤثر في صبغة اللون.. وتوصل العلماء إلى أن عدد الاستاكوزا الزرقاء ذات اللون الملكي يتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين