القاهرة - اخبار مصر

تقام اليوم الاثنين 4 مباريات ضمن الأسبوع ال 28 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم تجمع الأهلى والنصر للتعدين فى السادسة والربع مساء على إستاد السلام ودجلة والمصرى فى الثامنة والنصف مساء على إستاد برج العرب وعلى نفس الإستاد نفسه يواجه الاتحاد السكندرى فريق الشرقية فى الرابعة إلا ربعا عصرا وفى نفس التوقيت نفسه يلتقى الداخلية مع إنبى على إستاد كلية الشرطة وتختتم مباريات الأسبوع غدا بلقاء الإنتاج الحربى وطلائع الجيش .

الأهلى والنصر للتعدين

وستكون مواجهة الاهلي للتعدين قوية يرفع فيها الفريقان شعار الفوز بنقاط المباراة الثلاث سواء الأهلى الذى يبحث عن التتويج باللقب للعام الثانى على التوالى او النصر للتعدين الذى يحاول الهروب من شبح الهبوط .

ويدخل الأهلى اللقاء متصدرا جدول المسابقة برصيد 71 نقطة ويفصل الأهلى عن التتويج باللقب 12 نقطة بغض النظر عن نتائج المقاصة الذى فقد 3 نقاط غالية بالخسارة أمام بتروجت.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي, قائمة الفريق لمواجهة النصر للتعدين .

وضمت القائمة 21 لاعبا, وهم: شريف إكرامي, ومحمد الشناوي, وأحمد عادل في حراسة المرمى..

وخط الدفاع: محمد هاني, رامي ربيعة, محمد نجيب, صبري رحيل, حسين السيد وأحمد فتحي.. وخط الوسط: عمرو السولية وحسام غالي وعبد الله السعيد, ميدو جابر, أكرم توفيق, مؤمن زكريا, وليد سليمان, عمرو بركات وكريم (نيدفيد), فضلا عن سليماني كوليبالي وجونيور أجايي, وعمرو جمال في خط الهجوم.

ينما يدخل التعدين اللقاء محتلا المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة وشهدت آخر مواجهاته الفوز على الاتحاد وبتروجيت ويأمل أحمد كشرى مديره الفنى فى تحقيق نتيجة إيجابية امام فريق الأهلي

دجلة والمصرى

وعلى إستاد برج العرب يواجه دجلة فريق المصرى فى مباراة سيكون فيها دجلة الأهدأ نسبيا لأنه غير مهدد بالهبوط ولا ينافس على المربع الذهبى بعكس المصرى الذى هدفه الاستمرار ضمن المربع بعدما ذاق طعم المشاركات الإفريقية .

ويدخل دجلة المباراة فى المركز التاسع برصيد 36 نقطه ، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 44 نقطة .

وشهدت آخر مواجهات دجلة التعادل الإيجابى أمام إنبى وسموحة ويطمع ميدو مديره الفنى فى تحقيق هدفه فى الوصول للنقطة 42 فى نهاية الموسم .

بينما يدخل المصرى اللقاء وله مباراة مؤجلة وشهدت آخر مواجهاته التعادل أمام المقاولون ويعانى تدهور نتائجه بعد الخروج من الكونفيدرالية.

الاتحاد السكندرى والشرقية

يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره الشرقية على ملعب برج العرب ، ويحاول زعيم الثغر التقدم خطوة من أجل المنافسة على أحد مقاعد المربع الذهبى، أملاً فى تعثر أندية المصرى والزمالك، ويواجه الشرقية صاحب المركز الأخير وأكثر الأندية اقترابًا من حافة الهبوط لدورى الدرجة الثانية.

ويعلق عماد النحاس المدير الفنى للشرقية آمالا كبيرة من أجل الفوز للهروب من شبح الهبوط حيث يدخل اللقاء متذيلا جدول المسابقة برصيد 19 نقطة .

وسيغيب فى لقاء اليوم على عفيفى للإصابة وسيعود للتشكيل يايا تراورى بينما سيدخل الاتحاد السكندرى اللقاء محتلا المركز السابع برصيد 37 نقطة وشهدت آخر مواجهاته الخسارة أمام التعدين ويأمل ماكيدا مديره الفنى فى العودة للانتصارات لتحسين النتائج وضمان استمراره فى قيادة الفريق.

الداخلية وإنبى

وعلى إستاد أكاديمية الشرطة يواجه الداخلية فريق إنبى فى مباراة ستكون مثيرة من الطرفين خاصة الداخلية الذى يصارع الهبوط باحتلاله المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة ويأمل فى الفوز بنقاط اللقاء ليتقدم خطوة للأمام وقد شهدت آخر مواجهاته التعادل أمام سموحة.

بينما يدخل إنبى اللقاء محتلا المركز ال 12 برصيد31 نقطة وشهدت آخر مواجهاته 3 تعادلات ويحاول مديره الفنى طارق العشرى العودة للانتصارات الغائبة منذ لقاء الزمالك لتحسين مركزه فى جدول المسابقة.

تقام اليوم الاثنين 4 مباريات ضمن الأسبوع ال 28 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم تجمع الأهلى والنصر للتعدين فى السادسة والربع مساء على إستاد السلام ودجلة والمصرى فى الثامنة والنصف مساء على إستاد برج العرب وعلى نفس الإستاد نفسه يواجه الاتحاد السكندرى فريق الشرقية فى الرابعة إلا ربعا عصرا وفى نفس التوقيت نفسه يلتقى الداخلية مع إنبى على إستاد كلية الشرطة وتختتم مباريات الأسبوع غدا بلقاء الإنتاج الحربى وطلائع الجيش .

الأهلى والنصر للتعدين

وستكون مواجهة الاهلي للتعدين قوية يرفع فيها الفريقان شعار الفوز بنقاط المباراة الثلاث سواء الأهلى الذى يبحث عن التتويج باللقب للعام الثانى على التوالى او النصر للتعدين الذى يحاول الهروب من شبح الهبوط .

ويدخل الأهلى اللقاء متصدرا جدول المسابقة برصيد 71 نقطة ويفصل الأهلى عن التتويج باللقب 12 نقطة بغض النظر عن نتائج المقاصة الذى فقد 3 نقاط غالية بالخسارة أمام بتروجت.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي, قائمة الفريق لمواجهة النصر للتعدين .

وضمت القائمة 21 لاعبا, وهم: شريف إكرامي, ومحمد الشناوي, وأحمد عادل في حراسة المرمى..

وخط الدفاع: محمد هاني, رامي ربيعة, محمد نجيب, صبري رحيل, حسين السيد وأحمد فتحي.. وخط الوسط: عمرو السولية وحسام غالي وعبد الله السعيد, ميدو جابر, أكرم توفيق, مؤمن زكريا, وليد سليمان, عمرو بركات وكريم (نيدفيد), فضلا عن سليماني كوليبالي وجونيور أجايي, وعمرو جمال في خط الهجوم.

ينما يدخل التعدين اللقاء محتلا المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة وشهدت آخر مواجهاته الفوز على الاتحاد وبتروجيت ويأمل أحمد كشرى مديره الفنى فى تحقيق نتيجة إيجابية امام فريق الأهلي

دجلة والمصرى

وعلى إستاد برج العرب يواجه دجلة فريق المصرى فى مباراة سيكون فيها دجلة الأهدأ نسبيا لأنه غير مهدد بالهبوط ولا ينافس على المربع الذهبى بعكس المصرى الذى هدفه الاستمرار ضمن المربع بعدما ذاق طعم المشاركات الإفريقية .

ويدخل دجلة المباراة فى المركز التاسع برصيد 36 نقطه ، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 44 نقطة .

وشهدت آخر مواجهات دجلة التعادل الإيجابى أمام إنبى وسموحة ويطمع ميدو مديره الفنى فى تحقيق هدفه فى الوصول للنقطة 42 فى نهاية الموسم .

بينما يدخل المصرى اللقاء وله مباراة مؤجلة وشهدت آخر مواجهاته التعادل أمام المقاولون ويعانى تدهور نتائجه بعد الخروج من الكونفيدرالية.

الاتحاد السكندرى والشرقية

يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره الشرقية على ملعب برج العرب ، ويحاول زعيم الثغر التقدم خطوة من أجل المنافسة على أحد مقاعد المربع الذهبى، أملاً فى تعثر أندية المصرى والزمالك، ويواجه الشرقية صاحب المركز الأخير وأكثر الأندية اقترابًا من حافة الهبوط لدورى الدرجة الثانية.

ويعلق عماد النحاس المدير الفنى للشرقية آمالا كبيرة من أجل الفوز للهروب من شبح الهبوط حيث يدخل اللقاء متذيلا جدول المسابقة برصيد 19 نقطة .

وسيغيب فى لقاء اليوم على عفيفى للإصابة وسيعود للتشكيل يايا تراورى بينما سيدخل الاتحاد السكندرى اللقاء محتلا المركز السابع برصيد 37 نقطة وشهدت آخر مواجهاته الخسارة أمام التعدين ويأمل ماكيدا مديره الفنى فى العودة للانتصارات لتحسين النتائج وضمان استمراره فى قيادة الفريق.

الداخلية وإنبى

وعلى إستاد أكاديمية الشرطة يواجه الداخلية فريق إنبى فى مباراة ستكون مثيرة من الطرفين خاصة الداخلية الذى يصارع الهبوط باحتلاله المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة ويأمل فى الفوز بنقاط اللقاء ليتقدم خطوة للأمام وقد شهدت آخر مواجهاته التعادل أمام سموحة.

بينما يدخل إنبى اللقاء محتلا المركز ال 12 برصيد31 نقطة وشهدت آخر مواجهاته 3 تعادلات ويحاول مديره الفنى طارق العشرى العودة للانتصارات الغائبة منذ لقاء الزمالك لتحسين مركزه فى جدول المسابقة.