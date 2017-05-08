أخبار مصر- نهى حمودة

أكد محمد مصطفى مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط انه لا خصخصة للتليفزيون المصري مثمنا تأكيدات مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق وعضو الهيئة الوطنية للاعلام انه لاتفكير نهائيا في خصخصة التليفزيون المصري ولفت الى ان الهيئة الوطنية للاعلام تودع بالبرلمان تعديلاتها على مشروع قانون الاعلام واعرب عن امله في ان يكون هذا القانون بداية حقيقيةلضبط ايقاع الاعلام المصري

وذكر في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاثنين ان الاعلام المصري يفتقد البوصلة السياسية وما نتعرض له نتيجة اداء ضعيف لمنظومة الاعلام المصري كها وشدد على ان الاعلام خط الدفاع الاول لتدمير الروح المعنوية وتكسيرعزيمة وارادة

واشار الى ان هناك تحرك سريع حدث في خطاب الرئيس وتاكيده على ان الاعلام يجب ان يكون مختلف

وطالب بمؤسسات قوية تدافع عن مصر لافتا الى ان هناك خطط محمومة تجري على قدم وساق من 10 سنوات لاضعاف واخراج التليفزيون المصري والاذاعة المصرية تحديدا من منظومة الاعلام المصري

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