نيويورك - أ ش أ

اقترحت روسيا على مجلس الأمن الدولي تبني قرار يدعم إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا التي تم الاتفاق عليها في ختام مفاوضات أستانا الأخيرة بشأن التسوية السورية.

ونقلت مصادر بالبعثة الروسية بمنظمة الأمم المتحدة قوله إن مشروع القرار يرحب بالمذكرة التي تم توقيعها في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم 4 مايو الحالي في ختام المفاوضات بشأن سوريا ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بنظام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر العام 2016.

وأضاف المصدر أن مشروع القرار يدعو أيضا الدول المعنية كافة إلى المساهمة في تنفيذ المذكرة حول إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا.

جدير بالذكر أن الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا وهي روسيا وتركيا وإيران وقعت خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات أستانا مذكرة حول إنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا.