صنعاء - أ ش أ

لقى 20 شخصا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في 19 غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الانقلابيين في معسكر خالد في موزع وفي مقبنة غربي تعز.

من جانبها حققت قوات الشرعية مكاسب عسكرية في مديرية موزع غرب محافظة تعز وتواصل حصار معسكر خالد منذ نحو شهر تمهيدا لاقتحامه .

وكان مصدر عسكري يمني قد أعلن في وقت سابق أن قوات من الجيش الوطني اليمني شنت هجوما بمختلف الأسلحة على مواقع تمركز الميليشيات عند الأطراف الغربية لمعسكر خالد بن الوليد وفي مفرق المخا من الجهة الجنوبية, أسفر عن مقتل 10 من الانقلابيين.