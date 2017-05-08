بكين - أ ش أ

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لفرنسا أمس الأحد.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية أكد شي فى برقية تهنئته لماكرون على أهمية العلاقات بين الصين وفرنسا لما لها من أهمية استراتيجية هامة ونفوذ دولى منوها بما شهدته تلك العلاقات فى السنوات الأخيرة من نمو مطرد وصحي ومستقر.

وصرح إن الصين وفرنسا تتحملان بوصفهما عضوين دائمين فى مجلس الأمن الدولى وبما تتمتعان به من نفوذ دولى كبير مسئولية خاصة وهامة نحو خدمة السلام والتنمية فى العالم.

وشدد على أن الحفاظ على التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الفرنسية ليس مفيدا فقط للدولتين والشعبين وإنما يفضي أيضا إلى السلام والاستقرار والازدهار فى

العالم.

وأعرب عن أمله فى أن يتم دفع الشراكة الاستراتيجية القوية والمستمرة بين الصين وفرنسا إلى مستويات أعلى فى المستقبل.