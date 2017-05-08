نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل
– اجراء حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن بالدقهلية
– محافظ أسوان يتابع إجراءات القرعة العلنية لتوزيع إسكان الأوقاف
– الرئيس السيسي يهنئ ماكرون بفوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية
– المحرصاوي يؤكد دور طلاب الإعلام في إبراز وسطية الأزهر
– ماكرون يشارك الاسبوع المقبل في احتفالات ويبدأ تشكيل حكومته
– ردود فعل الصحافة الفرنسية والأجنبية بعد فوز ماكرون
– تيريزا ماي ناقشت مع ماكرون مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي
– زورق حربي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية
– استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة
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