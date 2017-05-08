القاهرة - اخبار مصر

اهم الاخبار:

 

– الهيئة الوطنية للصحافة تناقش التغييرات الصحفية الاثنين المقبل

– اجراء حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن بالدقهلية

– محافظ أسوان يتابع إجراءات القرعة العلنية لتوزيع إسكان الأوقاف

– الرئيس السيسي يهنئ ماكرون بفوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية

– المحرصاوي يؤكد دور طلاب الإعلام في إبراز وسطية الأزهر

– ماكرون يشارك الاسبوع المقبل في احتفالات ويبدأ تشكيل حكومته

– ردود فعل الصحافة الفرنسية والأجنبية بعد فوز ماكرون

– تيريزا ماي ناقشت مع ماكرون مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي

– زورق حربي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

– استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة