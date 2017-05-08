صحافة مصرية: الرئيس: لن نسمح بالمساس بأمن واستقرار الخليج
أخبار مصر - الاثنين 8 مايو 2017
– السيسى يتقدم بالتهنئة لماكرون ويتطلع لتعزيز التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا
– افتتاح مؤتمر تطوير التعليم اليوم برعاية رئيس الوزراء
– إطلاق القرعة العلنية لإسكان الأوقاف بأسوان
الاهرام
– السيسى يتقدم بالتهنئة لماكرون ويتطلع لتعزيز التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا
– الرئيس: لن نسمح بالمساس بأمن واستقرار الخليج
– البرلمان يحسم الخلافات ويوافق على قانون الاستثمار ..ويقر بالإجماع قانون الرياضة الجديد
– إقبال كبير من المستثمرين العرب والأجانب على العاصمة الإدارية
– إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
– الوطنية للصحافة تودع بالبرلمان اليوم تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الإعلام
– السفير البحرينى: تكامل إستراتيجى وشراكة بين المنامة والقاهرةخلال تكريم حسن حمدى
الاخبار
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– ٣٫٥ طن دواجن فاسدة بعلامات تجارية شهيرة
– افتتاح مؤتمر تطوير التعليم اليوم برعاية رئيس الوزراء
– افتتاح المرحلة الأولي لقناطر أسيوط الجديدة في احتفالات 30 يونيو’
– «التضامن» تنقذ رضيعاً معاقاً عرضه والده للبيع’
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– عام المرأة المصرية في ضيافة «الحيتان»’
الجمهورية
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– السياسيون الكويتيون : الزيارة.. حماية للأمن القومي العربي
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– وزير المالية: ارتفاع حصيلة الضرائب إلي 291 مليار جنيه خلال 10 شهور
– السيسي يفتتح أول مستشفي طوارئ .. بدمياط الأسبوع القادم
– إطلاق القرعة العلنية لإسكان الأوقاف بأسوان
– تصنيع مشترك لمحطات التحلية والمعادن وتدوير المخلفات مع بيلاروسيا
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