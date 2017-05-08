أخبار مصر - الاثنين 8 مايو 2017

– السيسى يتقدم بالتهنئة لماكرون ويتطلع لتعزيز التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا

– افتتاح مؤتمر تطوير التعليم اليوم برعاية رئيس الوزراء

– إطلاق القرعة العلنية لإسكان الأوقاف بأسوان

الاهرام

– السيسى يتقدم بالتهنئة لماكرون ويتطلع لتعزيز التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا

– الرئيس: لن نسمح بالمساس بأمن واستقرار الخليج

– البرلمان يحسم الخلافات ويوافق على قانون الاستثمار ..ويقر بالإجماع قانون الرياضة الجديد

– إقبال كبير من المستثمرين العرب والأجانب على العاصمة الإدارية

– إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

– الوطنية للصحافة تودع بالبرلمان اليوم تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الإعلام

– السفير البحرينى: تكامل إستراتيجى وشراكة بين المنامة والقاهرةخلال تكريم حسن حمدى

الاخبار

– منع أسرة كمال الشاذلي من السفر أو التصرف في أموالهم

– ٣٫٥ طن دواجن فاسدة بعلامات تجارية شهيرة

– افتتاح مؤتمر تطوير التعليم اليوم برعاية رئيس الوزراء

– افتتاح المرحلة الأولي لقناطر أسيوط الجديدة في احتفالات 30 يونيو’

– «التضامن» تنقذ رضيعاً معاقاً عرضه والده للبيع’

– أحكام مهمة للدستورية العليا : ربط معاش التأمين الاجتماعي بسنوات الخدمة غير دستوري’

– عام المرأة المصرية في ضيافة «الحيتان»’

الجمهورية

– وزير التجارة والصناعة: جولة مهمة للارتقاء بمستوي العلاقات الاقتصادية

– السياسيون الكويتيون : الزيارة.. حماية للأمن القومي العربي

– ترحيب بحريني بزيارة الرئيس

– وزيرة التخطيط: المناصب الإدارية في “الخدمة المدنية” لأصحاب الكفاءات

– وزير المالية: ارتفاع حصيلة الضرائب إلي 291 مليار جنيه خلال 10 شهور

– السيسي يفتتح أول مستشفي طوارئ .. بدمياط الأسبوع القادم

– إطلاق القرعة العلنية لإسكان الأوقاف بأسوان

– تصنيع مشترك لمحطات التحلية والمعادن وتدوير المخلفات مع بيلاروسيا