أخبار مصر - الاثنين 8 مايو 2017

– بيع مليوني برميل نفط يمني لأول مرة منذ 2015

– السلطات السودانية تحرر رهينة فرنسي اختطف من شرقي تشاد

– قرقاش: احترام السيادة قاعدة لتوازن العلاقات الخليجية – الإيرانية

الاتحاد

– مقتل عشرات «الدواعش» وتفكيك 50 عبوة في الموصل

– ولد الشيخ يبدأ جولة إقليمية لدفع عملية السلام في اليمن

– بيع مليوني برميل نفط يمني لأول مرة منذ 2015

– سياسي إيراني: الملك سلمان أكثر شعبية بألف مرة من حكامنا

– انطلاق مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن

– صحيفة سعودية: الرياض تشهد 3 قمم خلال زيارة ترامب

– فيضان دجلة يجبر سكان الموصل على الفرار من الحرب في قوارب متهالكة

– اليابان تقدم 16.7 مليون دولار لمشروع تمويل الاستقرار

– الجزائر تستضيف اليوم اجتماع دول جوار ليبيا

– كوريا الشمالية تعتقل أميركياً آخر بتهمة «ارتكاب أعمال عدائية»

المدينة

– مفاوضات لإجلاء مسلحين من حيين في دمشق

– فرنسا تنحاز لتاريخها وتختار ماكرون لقيادتها

– قوات الأسد تواصل القتال شمال حماة رغم اتفاق أستانة

– زيارة ترامب للسعودية تعزز الحرب على الإرهاب وتحجم ايران

– مسابقة المحارب الدولية تختتم فعاليتها في الأردن

– الحرس الثوري: 38 عاماً من الإرهاب والفتن

الخليج

– قرقاش: احترام السيادة قاعدة لتوازن العلاقات الخليجية – الإيرانية

– هنية سيبقى في غزة ويغادرها إذا اقتضت المصلحة

– الرئيس الألماني يسعى لطي صفحة التوتر مع «إسرائيل»

– استهداف مخازن أسلحة للميليشيات في ميدي

– اعتقال قيادي حوثي بارز في مأرب

– جولة جديدة مرتقبة لولد الشيخ وسط تصاعد القتال في الجبهات

– الجبوري يدعو العشائر لحل مشاكل تلعفر بعد طرد «داعش»

– السلطات السودانية تحرر رهينة فرنسي اختطف من شرقي تشاد