صحافة عربية: سياسي إيراني: الملك سلمان أكثر شعبية بألف مرة من حكامنا
أخبار مصر - الاثنين 8 مايو 2017
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– السلطات السودانية تحرر رهينة فرنسي اختطف من شرقي تشاد
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الاتحاد
– مقتل عشرات «الدواعش» وتفكيك 50 عبوة في الموصل
– ولد الشيخ يبدأ جولة إقليمية لدفع عملية السلام في اليمن
– بيع مليوني برميل نفط يمني لأول مرة منذ 2015
– سياسي إيراني: الملك سلمان أكثر شعبية بألف مرة من حكامنا
– انطلاق مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن
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– كوريا الشمالية تعتقل أميركياً آخر بتهمة «ارتكاب أعمال عدائية»
المدينة
– مفاوضات لإجلاء مسلحين من حيين في دمشق
– فرنسا تنحاز لتاريخها وتختار ماكرون لقيادتها
– قوات الأسد تواصل القتال شمال حماة رغم اتفاق أستانة
– زيارة ترامب للسعودية تعزز الحرب على الإرهاب وتحجم ايران
– مسابقة المحارب الدولية تختتم فعاليتها في الأردن
– الحرس الثوري: 38 عاماً من الإرهاب والفتن
الخليج
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– هنية سيبقى في غزة ويغادرها إذا اقتضت المصلحة
– الرئيس الألماني يسعى لطي صفحة التوتر مع «إسرائيل»
– استهداف مخازن أسلحة للميليشيات في ميدي
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– جولة جديدة مرتقبة لولد الشيخ وسط تصاعد القتال في الجبهات
– الجبوري يدعو العشائر لحل مشاكل تلعفر بعد طرد «داعش»
– السلطات السودانية تحرر رهينة فرنسي اختطف من شرقي تشاد
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