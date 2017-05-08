رام الله - أ ش أ

استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي , مساء الأحد , في باحة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) , بزعم محاولتها طعن أحد الجنود في المكان.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد الفتاة وتدعى فاطمة عفيف عبد الرحمن حجيجي (16 عاما) من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله.

كما أصيب مواطن مقدسي خلال إطلاق الرصاص على الفتاة , فيما أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت أكثر من عشرين رصاصة صوب الفتاة , وتركوها تنزف على الأرض ومنعوا تقديم العلاج أو المساعدة لها , وأن الجنود أحاطوها بطريقة تمنع المارة من الإقتراب.