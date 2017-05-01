بيروت - أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن 3 طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية اليوم ما بين الساعة 9,00 والساعة 11,10, من فوق بلدات الناقورة, كفركلا ورميش.

وأشار بيان للجيش اللبنانى أن الطائرات نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها, بعبدا, البقاع الغربي, رياق, بعلبك, الهرمل والجنوب, ثم غادرت الأجواء تباعا لغاية الساعة 19,15 من فوق بلدتي علما الشعب ورميش.

وذكر بيان آخر للجيش اللبنانى أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق عند الساعة 4.47, على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 300 مترا ولمدة 8 دقائق.

وأضاف أنه يجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.