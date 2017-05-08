القاهرة - أ ش أ

تناقش الهيئة الوطنية للصحافة, التغييرات الصحفية في اجتماعها يوم الاثنين من الأسبوع القادم, وشهد الاجتماع – الذي عقد الأحد – توافقا حول مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

ونفى مصدر بالهيئة -فضل عدم ذكر اسمه- عدم تطرق اجتماع اليوم للتغييرات الصحفية, مشددا على عدم توارد أسماء بعينها داخل اجتماعات الهيئة.

وأوضح أنه بالنسبة للمادة الخاصة بسن المعاش تم الاستقرار على المد لكل العاملين في المؤسسات الصحفية (صحفيون, وعمال, وإداريين) حتى 65 عاما, موضحا أن هناك ثلاث حالات مستثناة من المادة وهم من لم يكملوا 20 عاما من مدة الانتساب لنقابته, والحالة الثانية من تعرض في آخر ثلاث سنوات لعقوبة تأديبية من نقابته وليس من المؤسسة التي يعمل بها, والحالة الثالثة من لم يكمل 50% من مدة خدمة مؤسسته.

وقال إن الحالات المستثناة ستتقاضى الفرق بين آخر إجمالي للمرتب وبين المعاش, وأن الراتب سيزيد مع العلاوة الدورية السنوية, وأن الفئة المستثناة ستتمتع بكافة المميزات وكل ما تقرره المؤسسة, مؤكدkا أنه تم حظر من تخطى سن ال`60 من تولي منصبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس التحرير.