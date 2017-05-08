الدقهلية - أخبار مصر

قرر الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية ،صباح اليوم الاثنين، اجراء حركة تنقلات لعدد من رؤساء الاحياء والمدن شملت 5 تغييرات.

وتضمن قرار المحافظ بعد موافقة الدكتور محمد هشام الشريف،وزير التنمية المحلية، تولى كلا من منال الغندور ، رئيسا لحي غرب المنصورة، بدلا من مركز ومدينة اجا والغاء تكليف المحاسب السيد المنياوي،رئيس الحي للإستمرار نائبا، ،والمحاسب حسام حمودة ،رئيسا لمركز ومدينة اجا بدلا من مركز ومدينة دكرنس، والمهندس محمود سعد شاهين،رئيسا لمركز ومدينة الجمالية والمحاسب احمد يوسف الحنفي ،رئيسا لمركز ومدينة دكرنس.

وشمل قرار المحافظ تولى سعد سعد الفرماوي رئيسا لمركز ومدينة ميت غمر.

واكد محافظ الدقهلية ان الحركة تهدف لضخ دماء جديدة والعمل على النهوض بمنظومة العمل داخل الإدارات المحلية والإرتقاء بمستوى المدن.