إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– قبيلة الترابين تعلن “الحرب” على تنظيم ” داعش” الارهابى في شمال سيناء!

– كوريا الشمالية “تعتقل مواطنا أمريكيا رابعا” !

واشنطن بوست:

تحت عنوان قبيلة الترابين تعلن “الحرب” على تنظيم ” داعش” الارهابى في شمال سيناء!

أشارت الجريدة لاعلان قبيلة الترابين في شمال سيناء، شمال شرقي مصر، إنها تخوض حربا مع تنظيم “داعش” الارهابى “الذي يقوم بالذبح والقتل والتدمير”، وفقا لبيان جديد نشره المتحدث باسمها موسى الدلح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك !

وأضاف البيان: “نعمل تحت مظلة الدولة وتحت قيادة قواتنا المسلحة ونحن جزء من الدولة المصرية وجزء لايتجزأ من شعب مصر العظيم”!

وقد إختمت القبيلة بيانها بالتأكيد على أنها تكن “كل تقدير واحترام لكل جيراننا من أبناء القبائل الأخرى وغيرهم ونحترم حق كل الناس فى الحياة فى أمن وسلام” !

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان كوريا الشمالية “تعتقل مواطنا أمريكيا رابعا” !

أشارت الجريدة لاعتقال السلطات في كوريا الشمالية مواطنا أمريكيا للاشتباه في ضلوعه في “أعمال معادية” للدولة، وبذلك يصل عدد الأمريكيين المعتقلين لدى بيونجيانج إلى أربعة !

وقالت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية إن السلطات اعتقلت كيم هاك سونج ، الذي يعمل في جامعة بيونجيانج للعلوم والتكنولوجيا، في السادس من مايو الجاري ،وأضافت الجريدة قول مسؤول أمريكي إن واشنطن سوف تعمل مع السفارة السويدية التي ترعى المصالح الأمريكية في بيونجيانج لبحث القضية.

يشار الى ان هناك ثلاثة مواطنين أمريكيين رهن الاحتجاز في كوريا الشمالية، من بينهم كيم سانج داك الذي عمل بالتدريس في نفس الجامعة.