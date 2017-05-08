إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– فرنسا تختار إمانويل ماكرون رئيسا !

– خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر على أغنيائها !

الديلى تليجراف:

تحت عنوان فرنسا تختار إمانويل ماكرون رئيسا !

أشارت الجريدة لاختيارالفرنسيين إيمانويل ماكرون رئيسا ، ويصبح بذلك ماكرون، 39عاما، أصغر رئيس في تاريخ فرنسا بعد جولة تصويت فاصلة في مواجهة مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان ! وقد انتحب ماكرون بعد حصوله على 65.5% من الأصوات مقابل 34.5% وفقا للنتائج !

وقد تعهد الرئيس المنتخب ماكرون بحماية الفئات الأضعف وضمان أمن فرنسا ، كما شكر الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا قرب متحف اللوفر، ويحيّ حشودهم قائلا لقد “انتصرت فرنسا”.!

صنداى تايمز:

وتحت عنوان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر على أغنيائها !

اشارت الجريدة الى ان أغنى 1000 شخص في بريطانيا مازالوا يجنون المليارات، رغم ما تشهده البلاد من تحديات بسبب قخروجها من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء 2016، وفق قائمة الصحيفة لأكثر الشخصيات ثراءً في البلاد !

وقد أظهرت القائمة ارتفاع ثروة هؤلاء بواقع 14 % خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 658 مليار جنيه إسترليني !

يشار الى انه قد تربع على عرش القائمة الأخوين سري وجوبي هندوجا بثروة بلغت 16 مليار جنيه إسترليني بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار عن العام الماضي ، ويشتغل سري وغوبي هندوجا في مجالات العقارات والرعاية الصحية والنفط والغاز !