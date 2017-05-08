لندن - أ ف ب

ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مع إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بحسب ما أعلن داونينغ ستريت.

وأعلن متحدث أن “رئيسة الوزراء تحادثت هذا المساء مع الرئيس المنتخب ماكرون لتهنئته بحرارة على فوزه في الانتخابات”، مضيفا أن “الزعيمين ناقشا باقتضاب مسألة بريكست، وكررت رئيسة الوزراء رغبة المملكة المتحدة بشراكة قوية مع اتحاد أوروبي ينعم بالأمن والرخاء بعد أن نغادره”.