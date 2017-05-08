أسوان - أ ش أ

تابع مجدى حجازى محافظ أسوان مساء الاحد اجراءات القرعة العلنية لإسكان الأوقاف بالحضور فى المسرح الصيفى بكورنيش النيل للإطمئنان على سير العمل والإجراءات بالقرعة التى إنطلقت أمس ولمدة 10 أيام لتحديد الوحدات السكنية للمستحقين من أبناء المحافظة بإجمالي 4920 وحدة سكنية موزعين على 205 عمارة بحي الصداقة الجديد.

وقدم مجدى حجازى التهنئة للمستحقين لهذه الوحدات السكنية , حيث تم وضع آلية محكمة لضمان الشفافية والنزاهة فى تخصيصها مع مراعاة إجراء القرعة فى الفترة المسائية تجنبا لإرتفاع درجة الحرارة.

وأشار إلى أن جهود حل مشاكل الإسكان فى جميع أنحاء المحافظة لا تتوقف فقط على إستكمال المشروعات المعطلة , ولكن تمتد أيضاk لتوصيل المرافق العامة لهذه المشروعات للإسراع فى تسليمها لشباب المنتفعين والمستحقين لها.

ولفت إلى أنه عقب إنتهاء فعاليات القرعة العلنية لمشروع إسكان الأوقاف سيتم تسليم خطابات التخصيص للمستحقين من المحافظة ليقوم المنتفع بتسليمها لفرع هيئة الأوقاف المصرية بأسوان وهى التى ستقوم بالتعاقد ثم تسليم الوحدات السكنية للمستحقين بألية وأسلوب وخطوات محددة ومنها قيام هيئة الأوقاف بتسليم خطابات توصيل المرافق للمستحقين من عدادات الكهرباء والمياه.