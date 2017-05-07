القاهرة أ ش أ

تقدم المدير الفني لفريق طنطا خالد عيد, بالاستقالة من تدريب الفريق; اعتراضا على قيام حكم مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي, محمد أبو خاطر, باحتساب ضربة جزاء ضد فريقه في الدقيقة الأخيرة, اليوم الأحد.

وقال خالد عيد – في تصريح لموقع ناديه مساء اليوم- “فقد الفريق أكثر من عشرة نقاط بسبب أخطاء الحكام, وقررت الابتعاد عن التدريب بسبب الأخطاء التحكيمية, وأتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة على دعم الجهاز والفريق”.

وخسر نادي طنطا, اليوم, أمام الإسماعيلي بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الممتاز. من جهه أخرى, نفى رئيس نادي سموحة محمد فرج عامر, ما تردد عن إقالة المدير الفني لفريق النادي مؤمن سليمان بعد الخسارة اليوم أمام أسوان (صفر / 2), وقال إن المدير الفني للفريق سيقدم تقريرا لمجلس الإدارة بعد الخسارة اليوم أمام أسوان بهدفين وتجمد رصيد الفريق السكندري عند 44 نقطة.