القاهرة - أخبار مصر

يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للرئيس الفرنسي المُنتخب “إيمانويل ماكرون” بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية وحصوله على ثقة الشعب الفرنسي في قيادة فرنسا خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد الرئيس فى هذه المناسبة على عمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلعه للعمل مع الرئيس الفرنسي المُنتخب فى سبيل تعزيز وتطوير التعاون الوثيق القائم بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

كما يتقدم الرئيس بالتهنئة للشعب الفرنسي الصديق على انجازه استحقاق انتخابات الرئاسة الفرنسية بنجاح، متمنياً لفرنسا، قيادة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار.