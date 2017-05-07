باريس - أ ش أ

تعهد إيمانويل ماكرون الفائز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بالعمل على محاربة الإرهاب والدفاع عن المصالح الحيوية لفرنسا.

وقال ماكرون -في الخطاب الذي ألقاه عقب إعلان فوزه- ” أقول للجميع إن فرنسا ستكون في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب على أرضها وفي إطار العمل الدولي، وسنخوض هذه الحرب مهما طالت دون إظهار أي ضعف”.

وأضاف “سأدافع عن فرنسا وعن مصالحها الحيوية وصورتها ورسالتها، وسأدافع عن أوروبا والمصير المشترك الذي اختارته الشعوب في قارتنا، سنعمل على استعادة الروابط بين أوروبا وشعوبها، وأقول لقادة العالم إن فرنسا ستكون حاضرة ومتمسكة بالسلام وبتوازن القوى وبالتعاون الدولي وباحترام التعهدات المقطوعة في مجال التنمية ومكافحة الاحتباس الحراري”.

كما وعد بالعمل على حماية الضعفاء وتوحيد الفرنسيين ومكافحة كل أشكال عدم المساواة والتمييز واتخاذ إجراءات صارمة على الصعيد الأمني، لافتا إلى إدراكه حالة الغضب والقلق التي عبر عنها الكثير من المواطنين.

وتوجه ماكرون بالشكر لكل الفرنسيين الذين انتخبوه، وكذلك للرئيس فرانسوا أولاند لجهوده من أجل فرنسا طوال ولايته الرئاسية في السنوات الخمس الماضية.