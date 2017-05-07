القاهرة - أ ش أ

صرح طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن العام المقبل سيشهد ميلاد نظام تعليمي يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، حيث يتم وضع مناهج حديثة تدعم التفكير الإبداعى عند الأطفال.

وقال شوقي -خلال كلمته في حفل البرنامج الأكاديمى للتعاون والذى تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة- ” إن التحدى الأكبر الذي يعاني منه وطننا الغالى مصر يتمثل في

الاعتماد الكلى على الدولة وحدها فى النهوض بالعملية التعليمية، وذلك على عكس المعمول به فى معظم دول العالم، ومع التسليم بأن التعليم مسئولية قومية تضامنية”.

وأشار شوقى إلى التركيز على استخدام بنك المعرفة فى الصف الأول والثانى الثانوى، وتنفيذ فكرة الفصل المقلوب الذى يتيح للطالب المشاركة الفعالة وليس مجرد متلقى للمعلومات ويكون المعلم مرشد له، وأنه تم وضع مناهج باللغة العربية حديثة على بنك المعرفة ويستخدم فيها نظارات( 3 دي).

وأضاف أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكى تتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم وحل المشاكل التى تواجههم، بالإضافة إلى تنظيم القواعد في المدراس الخاصة والدولية وأيضا الدبلومة الأمريكية.