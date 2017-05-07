أخبار مصر - فيصل زكي

بمناسبة مرور 85 عامًا على انشائها، حرص مكتب مصر للطيران بجده على الاحتفال بهذه المناسبه مع شركاء النجاح من كبريات وكلاء السياحة بالمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل السفير حازم رمضان قنصل عام جمهورية مصر العربية بجده والذي حرص بدوره على اهداء الشركة درع تكريم على تواجدها ودورها الفعال بالمملكة السعودية، حضر أيضاً الدكتور سعيد يحيى رئيس اتحاد المصريين بالخارج بالمملكة السعودية.

تضمن الحفل تكريم عدد كبير من وكلاء السياحة والسفر على مستوى المملكة وذلك لتعاونهم المثمر مع الشركة ومجهوداتهم المضنيه التي ساهمت في تعزيز تواجد مصر للطيران في المملكة العربية السعودية.

اقيم الحفل تحت رعاية وبحضور اسامة طه مدير اقليم مصر للطيران بالسعوديه وبالتعاون والتنسيق بين الساده: مدحت الجزار مدير مكتب جده، أمير عبد الرحمن مدير مالي جده و مسعد السيد مدير محطة جده.