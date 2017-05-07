لقاء الرئيس السيسي بعدد من المسئولين الكويتيين 2017/05/07 - 22:32 لقاء الرئيس السيسي بعدد من المسئولين الكويتيين2017-05-07T22:32:10+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر السيسي, الكويت, زيارات, مصر أقرأ أيضا: وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بذكرى النصف من شعبان بالصور .. السيسي يعقد عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين الكويتيين السيسي يستقبل وزير الخارجية الكويتي اسماعيل: الحكومة تبذل كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد رئيس الوزراء ينفى وجود خلافات بين الحكومة حول قانون الإستثمار السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي وعددا من أعضاء المجلس
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