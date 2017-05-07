القاهرة - أ ش أ

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف -فى بيان اليوم الأحد- إن الإحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس , وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة الأوقاف بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مساء الأربعاء المقبل بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة , بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.