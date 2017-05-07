القاهرة أ ش أ

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أهمية دور طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر في إبراز صورة الأزهر الحقيقية ومنهجه الوسطي المعتدل.

ونفى رئيس جامعة الأزهر – في حواره مع طلاب كلية الإعلام بالأزهر , اليوم الأحد – ما تردد حول وجود خلاف أو وقوع مشادة بينه وعميد كلية إعلام الأزهر , مبينا أن وفد كلية الإعلام قدم له التهنئة بمنصبه الجديد وأنه طالبهم بالتفاعل لإظهار أنشطة الكلية , مطالبا بضرورة تحري الدقة قبل ترديد أية بيانات عن الجامعة.

وأوضح أن غلق حسابه على (الفيسبوك) جاء نظرا لانشغاله , فمهام عمله الجديدة قد لا تمكنه من الرد على كل الطلاب والأساتذة , ولا يليق به ألا يرد على من يسأله لذا أغلق حسابه.

وأضاف أن صدور قرار بتكليفه قائما بالعمل رئيسا للجامعة يدعوه للعمل مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ” إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها” , ومن هذا المنطلق يجب أن نعمل ونتكاتف لإبراز مؤسسة الأزهر في أبهى حلة.

وكان رئيس جامعة الأزهر قد تولى مهام منصبه الجديد أمس , خلفا للدكتور أحمد حسني نائب رئيس الجامعة الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي.