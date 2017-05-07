رئيس الوزراء : لا توجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الإستثمار
القاهرة -أ ش أ
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الإستثمار , وإنما هناك وجهات نظر تم تبادلها.
وأوضح أن قانون الإستثمار عرض علي مجلس الوزراء ووافق عليه , ثم أرسل الى مجلس الدولة , ثم تم إرساله الى مجلس النواب وناقشته اللجنة الإقتصادية , وتم إدخال تغييرات في مواد القانون ما دفع الحكومة للمطالبة بإعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من القانون .
وأضاف رئيس الوزراء , فى تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم أنه التقي رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضى للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية , متوجها بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ولأعضاء اللجنة الإقتصادية بالمجلس لجهودهم التى أدت الى إصدار القانون.
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