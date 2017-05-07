أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الاحد عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 أخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدولي بالدخيلة محافظة الاسكندرية .

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب6 سيارات اسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال دقيقة ، فور ابلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين وحالات الوفاة الى مستشفيات الحضرة المركزي والعامرية العام والميري ، لافتا الى أن الإصابات تراوحت مابين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفيات ، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم الصحية مستقرة.