الكويت - أ ش أ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد بمقر إقامته بقصر بيان، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم وعددا من أعضاء مجلس الأمة، وذلك في إطار زيارة الرئيس السيسي الرسمية الحالية لدولة الكويت، التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين.

وكان الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر عقدا صباح اليوم جلسة مباحثات بقصر بيان، تناولت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في كافة الأصعدة، وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وكذلك سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينها، فضلا عن مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.