الكويت - أ ش أ

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بمقر إقامته بقصر بيان، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وذلك في إطار زيارة الرئيس السيسي الرسمية الحالية لدولة الكويت، التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

ويقيم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مأدبة عشاء، مساء اليوم، على شرف الرئيس السيسي والوفد المرافق له على هامش زيارته الحالية للكويت.

وكان الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر عقدا، صباح اليوم بقصر بيان، جلسة مباحثات تناولت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على تعزيزها في كافة الأصعدة، وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وكذلك سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينها، فضلا عن مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.