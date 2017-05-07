القاهرة - أ ش أ

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم إن المجلس سيناقش خلال اجتماع طارئ يعقد بعد غد الثلاثاء، قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأشار عبد الرحيم – في تصريح اليوم الأحد – إلى أن المادة (77) من الدستور تلزم الحكومة بعرض مشروعات القوانين المتعلقة بالصحفيين على النقابة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اليوم اجتماعا للانتهاء من ملاحظات أعضائها على مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قبل عرضها على جلسة استماع بمجلس النواب غدا.