روما -أ ش أ

حقق لاتسيو فوزا كبيرا على ضيفه سامبدوريا بسبعة أهداف لثلاثة في الجولة ال`35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم, التي شهدت أيضا هبوط باليرمو للدرجة الثانية.

وعلى ملعب الأوليمبيكو تقدم “النسور” مبكرا بهدف بالدي دياو كايتا, في الدقيقة الثانية, ثم عانى الضيوف من النقص العددي (ق18) بعد طرد ميلان سكرينيار.

وأضاف شيرو ايموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة (19) من ركلة جزاء, لكن سامبدوريا رد بهدف في الدقيقة (32) عبر كارول لينيتي, لكن عاد ويسلي هوديت ليوسع الفارق بعدها بأربع دقائق, ولم تكد تمر سوى دقيقتين حتى سجل فيليبي أندرسون الهدف الرابع لأصحاب الأرض قبل أن يضيف ستيفان دي فري الهدف الخامس في الدقيقة (45).

ومع انطلاق الشوط الثاني, أضاف سيناد لوليتش الهدف السادس في الدقيقة (65) قبل خمس دقائق من تسجيل ايموبيلي الهدف الثاني له والسابع لفريقه.

وسجل سامبدوريا هدفه الثاني في الدقيقة (72) بواسطة فابيو كوالياريلا, وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز, رفع لاتسيو رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن أتلانتا الخامس, و11 نقطة عن ميلان السادس الذي سيلعب مع روما الليلة, فيما تجمد سامبدوريا عند 46 نقطة في منتصف الجدول.

وفي نفس الجولة, تأكد هبوط باليرمو بعد تعادله مع مضيفه كييفو فيرونا بهدف لمثله,

وفوز إمبولي على بولونيا بثلاثة أهداف لواحد.

وبعد تعادل باليرمو مع كييفو فيرونا, أصبح رصيد الأول 20 نقطة في المركز قبل الأخير

بفارق 12 نقطة عن إمبولي السابع عشر, أول المراكز لتفادي الهبوط.

وفاز جنوى على ضيفه إنتر ميلان بالمباراة التي احتضنها ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)

بهدف نظيف سجله جوران بانديف (ق70).

وبهذا الفوز, أصبح رصيد أصحاب الأرض 33 نقطة في المركز السادس عشر بينما تجمد ال`”نيرازوري”

لتصبح مهمة تأهله للدوري الأوروبي شبه مستحيلة.

وتعادل ساسولو مع ضيفه فيورنتينا بهدفين لمثلهما, حيث افتتح الضيوف التسجيل فيدريكو

كييزا (ق37) لكنهم لعبوا منقوصين بداية من (ق72) نتيجة لطرد جونزالو رودريجز.

وتعادل أصحاب الأرض (ق74) عن طريق ماتيو بوليتانو من ركلة جزاء ثم تقدموا (ق85) بواسطة

بييترو ايميلو, لكن فيديريكو بيرنارديسكي حيث سجل هدف التعادل القاتل (ق94).

وبهذا التعادل, بات لساسولو 40 نقطة في المركز الرابع عشر ولفيورنتينا 56 نقطة في

المرتبة الثامنة.

وحاول كروتونى التشبث بفرص البقاء مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة بالفوز على

بيسكارا الذي تأكد هبوطه بهدف نظيف سجله ألكسندر تونيف (ق71) ليرفع رصيده إلى

71 نقطة في المركز ال`18 بفارق خمس نقاط عن إمبولي ال`17 ومع تبقي ثلاث مباريات له.