اخبار مصر - وكالات

يترافق اسم النجمة اللبنانية الراحلة صباح مع الصوت الجميل، والحضور الآسر، والأناقة اللافتة التي جعلت منها أيقونة موضة منذ بداياتها وحتى بعد رحيلها.

وفي لفتة إلى أناقة هذه النجمة التي ما زالت تلهم الكثيرين، قررت مصممة ازياء لبنانية.. أن تطلق اسم “صباح” على مجموعتها من أزياء الكوتور لهذا الموسم، وذلك لتكريم “الشحرورة صباح” التي طبعت الفن العربي بصوتها العذب وأناقتها الباهرة، وذلك من خلال إهدائها مجموعة تصاميم راقية مستوحاة من أزيائها اللافتة.

وتضمّنت مجموعة الازياء المكونة من 26 ثوب سهرة و3 أثواب أعراس تمّ تنفيذها بخامات فاخرة كالحرير، والبروكار، والأورغنزا، والدانتيل، والغازار.

وتزيّنت هذه التصاميم بتطريزات غنيّة زادت من فخامتها وأناقتها، وقد تنوّعت ألوانها بين العاجي، والذهبي، والبترولي، والبرغندي… وهي الألوان التي كانت “الشحرورة” تفضّل اعتمادها لأزيائها على المسرح.