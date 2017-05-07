أخبار مصر - رنا البلك

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حفل البرنامج الأكاديمى للتعاون المجتمعى (ACE)، والذى تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان فى استقباله فرانسيس ريتشاردونى، رئيس الجامعة الأمريكية فى مصر.

من جانبه أعرب شوقى فى كلمته التى ألقاها فى الحفل الأحد عن تقديره للدور البارز الذى تقوم به الجامعة الأمريكية فى تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى دعم الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، من خلال المساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المهنية، وتوظيف التقنية فى العملية التعليمية لمعلمى اللغة الإنجليزية، وغير ذلك من الأنشطة المشتركة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح شوقى أن التحدى الأكبر الذي يعاني منه وطننا الغالى مصر يتمثل في الاعتماد الكلى على الدولة وحدها فى النهوض بالعملية التعليمية، وذلك على عكس المعمول به فى معظم دول العالم.

وأضاف شوقى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها؛ لكى تتواصل مع الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم، وحل المشاكل التى تواجههم، بالإضافة إلى تنظيم القواعد في المدراس الخاصة والدولية وأيضًا الدبلومة الأمريكية.

وأكد شوقى على أن عام 2018 سيشهد ميلاد نظام تعليمى جديد بالتعاون مع البنك الدولى واليونسيف، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، حيث يتم وضع مناهج حديثة تدعم التفكير الإبداعى عند الأطفال.

ومن جانبه، أعرب فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن سعادته بالمشاركة في خدمة العملية التعليمية فى مصر، من خلال البرامج التى يتم تنفيذها لتطوير أداء المعلمين، ورفع كفاءتهم، مشيدًا بالدور القومى الذى تقوم به وزارة التربية والتعليم للنهوض والارتقاء بالتعليم العام والفنى، متمنيًا مزيدًا من التعاون مع الوزارة في مجال التعليم.

جدير بالذكر، أنه تم خلال الحفل منح شهادات تقدير للمدرسين المصريين من إدارة المعصرة التعليمية وعددهم (20) معلمًا الذين أتموا برنامج التنمية المهنية المكثف فى اللغة الإنجليزية، وتوظيف التقنية فى التدريس، فضلًا عن منح شهادات تقدير للمتدربين من التليفزيون المصرى الذين أتموا برنامج البرامج التدريبية فى التقنية (ويب 2) والوسائط المتعددة، واللغة الإنجليزية المهنية، حضر الاحتفال بعض مسئولى العملية التعليمية بالإدارات، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.