أخبار مصر - حموده كامل

قامت مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا برقمنة وإتاحة مجموعة من الصور من أوائل القرن العشرين، تضم صورا توثق الأحداث الرئيسية في التاريخ المصري، مثل ثورة 1919، مهرجان الزهور لعام 1914، وتتويج موكب السلطان حسين كامل، الذي حكم مصر من 1914-1917، ومشاهد أخرى توضح الحياة اليومية في مصر في ذلك الوقت.

يقول مارك مولهاوسلر، مدير مركز التميز لمنطقة الشرق الأوسط والثقافات العربية في مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، “تعد هذه المجموعة من المجموعات المتميزة لأنها تتيح لنا تتبع التطور الذي حدث في مدينة القاهرة مع مرور الوقت، ويمكن أن تستخدم الصور للمقارنة بشكل القاهرة الحديثة الآن،”.

وأشار إلى طبيعة المجتمع الدولي المتواجد في المدينة آنذاك والتي تنعكس على أسماء المحلات المكتوبة بلغات مختلفة، يقول مولهاوسلر، “تبدو مدينة القاهرة في ذلك الوقت عالمية للغاية أكثر بكثير مما هي عليه اليوم. يظهر الطابع العالمي في القاهرة بشكل واضح في هذه الصور”،يوجد في هذه المجموعة 48 صورة توثق ثورة 1919.