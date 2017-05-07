أخبار مصر - حموده كامل

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور احمد عواض، فيلم” كابولي والا” للشاعر الهندي الكبير رابندراناث طاغور بمناسبة الذكري الـ 156لميلاده ، وذلك في تمام السابعة من مساء الإثنين 8 مايو.

يأتي عرض الفليم في إطار مهرجان طاغور، والذي ينظمه مركز مولانا أزاد الثقافي التابع لسفارة الهند بالقاهرة، في الفترة من 8 وحتي 12 مايو، تخليدا لذكري ميلاد الشاعر والرسام والكاتب والفيلسوف الهندي الكبير رابندراناث طاغور.

الجدير بالذكر أن طاغور حصل علي جائزة نوبل في الآداب عام 1913 عن ديوان” جيتانجالي”، وزار مصر مرتين الأولي عام 1878 والثانية في عام 1926، وربطته صداقة مع الشاعر المصري أحمد شوقي، وقد كتب في رثائة قصيدة بعد وفاة شوقي في عام 1932، كما كتب طاغور عن العلاقة التي تربط نهر النيل بالحضارة المصرية العظيمة.