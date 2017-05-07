الجزائر -أ ش أ

دمرت وحدات الجيش الجزائري, ثلاثة مخابىء للإرهابيين في ولاية “قسنطينة” الواقعة شرق الجزائر.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية – في بيان اليوم الأحد – “أنه في إطار مكافحة الإرهاب, وإثر عملية تمشيط, دمرت قوات الجيش بقسنطينة (الناحية العسكرية الخامسة) ثلاثة مخابئ للإرهابيين”.

من جهة أخرى, ضبطت قوات الجيش بعين قزام (الناحية العسكري السادسة) 30 مولدا كهربائيا, و14 مطرقة ضغط, إضافة إلى معدات تفجير, فيما ضبطت عناصر الدرك 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة, بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وغرداية (الناحية العسكرية الرابعة).