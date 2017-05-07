اخبار مصر - حموده كامل

تنظم مكتبة الإسكندرية الساعة الثانية مساء يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2017 محاضرة بعنوان “أثر الكوارث الطبيعية والبشرية في بحيرات الساحل الشمالي لمصر في ضوء المصادر الكلاسيكية،” تلقيها الدكتورة شيرويت فضل؛ مدرس التاريخ والدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب، جامعة دمنهور.

تأتي المحاضرة في إطار مشروع الإسكندرية الذي يهدف إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة الإسكندرية، وما يتصل بذلك من موضوعات أخرى فيقدم برنامجًا ثقافيًا للتعريف بتاريخ المدينة ومكتبتها في فترة ازدهارها كمركز إشعاعٍ ثقافيٍّ وحضاريٍّ.